Da Torino accusano: "Tamajo ex Napoli nel Consiglio Garanzia Coni", ma è amico di Allegri

Sul sito del Coni, fra i componenti Collegio di Garanzia del Coni presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli e che sarà chiamato a decidere sul ricorso della Juventus, si legge anche il nome di Marcello De Luca Tamajo.

La curiosità è legata al fatto che De Luca Tamajo, come si evince dal suo curriculum vitae sempre sul sito del Coni, è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Sportiva Calcio Napoli. Si tratta di un incarico di breve durata, nel giugno del 1995. Ai tempi, quando fu annullato il passaggio di quote da Ferlaino ai Gallo, toccò a De Luca Tamajo, esperto di diritto sportivo e profondo conoscitore degli ambienti federali ai tempi in cui presidente era Antonio Matarrese, prendersi carico delle sorti del club partenopeo.

Ma non finiscono qui le curiosità su De Luca Tamajo. Sentite cosa diceva in questa intervista del 2017 a Marte Sport Live, alla vigilia di un match fra il Napoli e la Juventus: