Cosenza-Catanzaro: grave infortunio al guardalinee, si rompe entrambe le ginocchia!

Grave infortunio all'assistente dell’arbitro Fabbri durante Cosenza-Catanzaro di Serie B: al 25’ del derby calabrese, il guardalinee Alessandro Cipressa scatta e crolla a terra. Dopo le cure dello staff cosentino è costretto a lasciare il campo in barella, applaudito dallo stadio: gioco interrotto per diversi minuti. Al suo posto, ha continuato il quarto ufficiale Mastrodomenico. Cipressa è stato poi trasportato in ospedale, la diagnosi è terribile: rottura dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia.

Ecco la foto: