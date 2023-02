Clamoroso a La Spezia: "Vergognoso episodio post partita con una famiglia napoletana!" | VIDEO

Ultime notizie Serie A - Un altro brutto episodio a La Spezia, raccontato da un giovane tifoso dello Spezia via TikTok suboto dopo la partita col Napoli allo stadio Picco. Una gara ricca di cori indicibili e vergognosi. Di forte discriminazione. E il video realizzato dal giovane tifoso spezzino via social ne racconta l'accaduto post partita.

Lorenzo Dalto è il nome del TikToker tifoso dello Spezia che ha raccontato:

"Sono appena tornato dallo stadio, sono veramente di malumore per quel che mi è successo allo stadio prima e peggio ancora dopo al ristorante. Dopo lo stadio, viene ancora un altro episodio più brutto: vado al ristorante, incazzato nero coi miei concittadini. Nel locale, c'era una famiglia napoletana che festeggiava il compleanno del loro figlio da una parte, tre tifosi e un ragazzino dello Spezia da un altro lato. Quest'ultimi hanno intonato di nuovo gli stessi cori dello stadio, girandosi verso la famiglia: che era in imbarazzo, delusi ma li hanno ignorati. Io ero in imbarazzo e mi sono vergognato, sono uscito fuori a prendere una boccata d'aria. Il caso vuole che lì fuori ci fosse il nonno della famiglia napoletana, al quale mi son sentito in dovere di chiedere scusa. E lui mi ha risposto: 'Io abito qui, siamo tutti italiani'. Mi son sentito ancora peggio. Il calcio deve unire non dividere!".