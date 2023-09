Cies - Il Napoli di Garcia domina in 4 statistiche: i dati prima ancora dell'Udinese | FOTO

Il Napoli di Rudi Garcia sta iniziando ad ingranare e intanto domina nelle statistiche. La squadra Campione d'Italia ha intenzione di riprendersi e ha già dato segnali importanti. Nelle statistiche, il Napoli è una delle migliori squadre in Europa in campionato.

Statistiche Cies: il Napoli di Rudi Garcia domina

Il Napoli sta dominando il campionato e a dirlo sono i dati provenienti da 69 campionati raccolti dal Cies – Centro internazionale di studi sportivi – in collaborazione con Wyscout, e organizzati in una speciale classifica sulla base del rapporto medio di prestazione contro le squadre avversarie per quattro azioni di gioco:

tiri

tiri dentro l’area

passaggi

passaggi nella trequarti avversaria.

La squadra allenata da Rudi Garcia, nonostante un avvio di campionato altalenante nei risultati, dopo le prime cinque giornate (quindi senza considerare l'ultima netta vittora per 4-1 contro l’Udinese di ieri al Maradona) si piazza al primo posto di questa graduatoria con un rapporto medio di 2.56 punti. Per quanto riguarda la voce passaggi solo la Fiorentina (1.66 punti) ha fatto meglio del Napoli (1.57), mentre per tutte le altre statistiche c'è un netto dominio degli uomini di Garcia. Statistiche destinate a migliorare nettamente, dopo il risultato maturato contro l’Udinese.