Chi è Noa Lang: il 'nuovo Kvara' che può arrivare a Napoli con 6 mesi di ritardo

Calciomercato Napoli - Il Napoli è già attivo sul calciomercato in vista della prossima stagione e occhio a quelli che possono essere i colpi a sorpresa. La società sta già lavorando per cercare dei nuovi colpi per rinforzare la rosa e tra i giocatori messi nel mirino c'è sicuramente Noa Lang.

Chi è Noa Lang

?Noa Lang è un calciatore (esterno offensivo) olandese nato il 17 giugno 1999 (25 anni) sotto contratto con il PSV Eindhoven. ?Lang ha origini miste: è di padre surinamese e madre olandese, ma è stato cresciuto dal patrigno marocchino Nourdin Boukhari, ex calciatore professionista. Nella sua carriera ha giocato tra Olanda e Belgio con squadre di prestigio Ajax (2018–2020), con l'FC Twente (2020): In prestito, ha segnato 1 gol in 7 partite di Eredivisie, con il Club Brugge (2020–2023): 125 presenze e 38 gol, vincendo due campionati belgi e due Supercoppe e oggi veste la maglia del PSV Eindhoven che l'ha acquistato per circa 15 milioni. In questa stagione ha messo a segno 11 gol e 12 assist in 40 presenze.

Lang ha anche debuttato con la nazionale olandese il 8 ottobre 2021 e ha segnato il suo primo gol in Nations League 2022. Ha partecipato al Mondiale 2022, dove l'Olanda è arrivata ai quarti di finale.?

Oltre al calcio, Lang è anche un appassionato di musica. Il suo brano "Damage", realizzato con Ronnie Flex, ha raggiunto il primo posto nella classifica olandese di Spotify. ?

Non solo fatti positivi per Noa Lang che nel maggio 2021 è stato coinvolto in una polemica per aver partecipato a un coro antisemita durante una partita con il Club Brugge. Nonostante le critiche e l'indagine della Federazione calcistica belga, ha difeso il suo comportamento, affermando che non intendeva offendere nessuno.?

L'esterno d'attacco era stato messo nel mirino dal Napoli a gennaio per sostituire Kvaratskhelia e proprio lui ha ammesso a Ziggo Sport la trattativa. Queste le parole di Noa Lang: