Calciomercato Napoli, chi è il predestinato Alvaro Montoro finito nel mirino di Manna

Sogno scudetto da una parte, calciomercato Napoli dall'altra. Mentre si aspettano le ultime 4 per sognare una nuova impresa, si gettano le base anche per il futuro. E lo si fa su un doppio filone: quello necessario per ad Antonio Conte con profili fatti e pronti per grandi traguardi, ma anche sulla scia storica di Aurelio De Laurentiis all’insegna della futuribilità.

Dunque profili con enorme prospettiva, grandi talenti, da poter far la differenza in azzurro prima sul piano tecnico e poi quello economico con cessioni a peso d’oro. Ne abbiamo visti tantissimi così in questi anni, in ultimo Kvaratskhelia, per una strategia che ha fatto grande la società all’insegna di plusvalenze da urlo e una linea green che oggi fa invidia in tutta Europa.

Calciomercato Napoli, chi è Alvaro Montoro seguito da Manna

Così occhio all’ultimo importante talento che sembrerebbe finito nel mirino della società partenopea: Alvaro Montoro, talento del Velez considerato in patria un predestinato. Sembra che le sue qualità abbiano attirato anche le attenzioni del Barcellona, nonché scuola sacra di talenti in erba. Classe 2007, ha compiuto 18 anni appena lo scorso 17 febbraio.

È il numero 10 del Velez, il che già la dice lunga: trattasi di un trequartista che può muoversi però con disinvoltura anche sulle due fasce. Parliamo infatti di un profilo che gradisce partire dalla parte centrale del campo ma che è specializzato in dribbling e dall'enorme imprevedibilità.

Talento a parte, due elementi rendono la trattativa irresistibile per lo scouting partenopeo: un contratto in scadenza a dicembre 2025 e il doppio passaporto grazie alle sue origini italiane che rende il tutto decisamente più agevole. Di piede destro e alto 1,75, si fa comunque rispettare in termini di sportellate.

Adesso, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Velez e aver fatto l'esordio a soli 16 anni, è pronto a fare il grande salto. E chissà che questo non lo porti direttamente nel Vecchio Continente, magari proprio nel tempio del Dio di tutti gli argentini. Manna ci prova e ha già allacciato i contatti con lo scouting: la richiesta è attorno ai 10 milioni di euro.