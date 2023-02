Bufera sul Collegio di Garanzia del Coni: spuntano post di due membri che insultano la Juventus

Notizie Calcio - Scoppia la polemica in casa Juventus in vista del ricorso per la penalizzazione dei 15 punti. Il motivo? i tifosi bianconeri hanno scovato dei post anti Juve di due membri della prima sezione del Collegio di Garanzia del Coni che dovrà pronunciarsi.

Ricorso Juventus, spuntano gli insulti da due membri del Colleggio di Garanzia

Si tratta esattamente di Vincenzo Cesaro e Pier Giorgio Maffezzoli - che comunque non saranno tra coloro che si pronunceranno sul ricorso piemontese - finiti ora nell’occhio del ciclone. “Un’altra pagina squallida della storia degli AGNELLI (scritto in maiuscolo, ndr) nel nostro Paese”, scriveva per esempio Cesaro nel 2021 a proposito della Superlega. E ancora: “60 milioni spesi per quel bimbo minchia Ronaldo che non gli ha consentito di vincere l’ossessione della Champions League” e “Va bene tutto, però la Juve si deve tirare fuori dal campionato italiano”. Post sempre del 2021 mentre la nomina per l’ingresso nel collegio è avvenuta nel 2022.

Maffezzoli, invece, mostrava la sua fede interista altrettanti insulti ai bianconeri. I tifosi juventini hanno scovato anche Marcello De Luca Tamajo. La sua colpa? Essere stato, quasi 30 anni fa, amministratore delegato e direttore generale della SSC Napoli ed essere ora componente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia.