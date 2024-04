Calzona a Sky: "Abbiamo peccato su due episodi, ma sono felice della prestazione! Il cambio Ostigard-Traoré fatto apposta, poi un errore. I ragazzi sentono il peso della situazione, su De Laurentiis..."

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Roma, è intervenuto l’allenatore del Napoli Francesco Calzona:

“Sussulto di orgoglio? Abbiamo peccato su due episodi e sapevamo della forza della Roma per quanto riguarda le palle inattive: ho fatto un cambio prima dell’angolo per aggiungere un difensore e sopperire a questa situazione, non è bastato e abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Non so che dire, io sono felice della prestazione d’orgoglio e di qualità dei miei.

Il cambio Ostigard-Traoré prima del corner? L’ho fatto per questo, eravamo nel finale e mancavano pochi minuti: non stiamo a guardare il fatto che ho tolto uno che avevo inserito, ma non aveva fisicità. Non è bastato.

C’è poca serenità e la classifica condiziona? Chiaramente la stagione è quella che è, i ragazzi sentono il peso addosso della situazione non eccelsa. Però io ho il dovere di farli allenare bene, di farli giocare a calcio, oggi abbiamo concesso poco ad una squadra che aveva segnato due gol a partita con De Rossi, abbiamo concesso poco e ci hanno fatto gol su due palle ferme. Sono contento della prestazione difensiva, della prestazione offensiva, abbiamo messo tutto e così facendo di partite ne perdi poche.

Che convinzioni escono da questa partita? Io da questa partita esco rinfrancato, ho visto la prestazione. Sono contento di questo, se non vinci diventa tutto più difficile e dobbiamo guardare partita per partita, il calendario non mi preoccupa perchè i malati siamo noi e non dobbiamo pensare all’avversario. La Roma era la squadra forse più in forma, quindi complimenti ai miei e voglio che giochino così fino alla fine.

Cosa servirà a De Laurentiis? Non ha bisogno dei miei consigli, fa calcio da 20 anni e sarà lui a scegliere i suoi collaboratori ed i calciatori: ha una struttura e deciderà, non sta a me dare consigli.

Il gol del 2-2 è un errore di reparto? Rivedendolo così, dovevamo attaccare un po’ più la palla: sapevamo che la giocavano sul primo palo, a Udine ha fatto gol colpendola nella stessa zona. Lo sapevamo, abbiamo fatto qualche piccolo errore ma ormai è andata e dobbiamo guardare avanti”