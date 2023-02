Biglietti Napoli-Lazio in vendita da domani: ecco i prezzi, Curve a 40€

Ultimissime Calcio Napoli - Ufficialmente in vendita da domani 23 febbraio 2023 alle 16.00 i biglietti di Napoli-Lazio in programma il prossimo 3 marzo alle 20.45 per la 25esima giornata di Serie A.

"In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita sarà riservata, in una prima fase, ai soli possessori di fidelity card della SSC Napoli “FAN STADIUM CARD”, si legge sul sito del club azzurro.

E ancora: "La SSC Napoli si riserva inoltre di comunicare in un secondo momento le modalità di vendita dei biglietti riservati agli utenti diversamente abili, agli allievi delle scuole calcio campane (Tribuna Young) e alle famiglie (Tribuna Family)".

Biglietti Napoli Lazio, i prezzi: