Spalletti convoca Fagioli, spiegato il motivo: calciatori frustrati

Scandalo Fagioli, il giovane talento della Juventus è stato convocato da Spalletti nei 30 pre convocati in vista degli Europei in Germania. Il 7 giugno la lista ufficiale, dove il numero dei giocatori dovrà scendere a 26 e ora Fagioli punta a rientrarci nella rosa dell'Italia per Euro 2024 dopo un anno terribile.

Convocati Italia, il motivo per cui Spalletti ha convocato Fagioli

Ultime notizie calcio - Nessuno ha preso bene la convocazione di Fagioli nell'Italia a discapito di tanti calciatori giovani ed esperti che hanno fatto una lunga stagione di sacrifici per poter sperare di arrivare a ricevere la chiamata del commissario tecnico Luciano Spalletti.

Perché alcuni hanno deciso di esprimere il proprio disappunto su quanto accaduto sui social, come Gaetano e Locatelli, ma sono tantissimi i calciatori che non hanno reagito bene alla decisione di Spalletti di convocare Fagioli per l'Italia in vista dei prossimi Europei.

Tanti giocatori hanno speso tanto a livello di energie per tutta la stagione sognando di poter indossare anche solo per poco la maglia azzurra o viverne il contesto. Alla fine però molti di questi giocatori si sono sentiti 'traditi' da Spalletti e dal sistema calcio italiano quando tra i convocati è comparso il nome di Fagioli della Juventus che è appena tornato dopo 7 mesi di squalifica per calcioscommesse ed è anche stato 'premiato' andando tra i 30 pre convocati dell'Italia.

La scelta secondo Tmw di Spalletti nel chiamare Fagioli è stata assolutamente di carattere tecnico-tattico visto la carenza di giocatori con quelle caratteristiche in quella zona di campo e alcuni sono rimasti a casa proprio perché nei loro ruoli ci sono già tanti altri centrocampisti scelti e preferiti dal ct.