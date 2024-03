Raspadori che può fare due ruoli e le potenzialità di Folorunsho: Spalletti valuta il 3-4-2-1

Ultime notizie Nazionale italiana - Nel momento clou della stagione, l'Italia vola a Miami per una tournée USA e si giocherà prima col Venezuela in Florida (a Fort Lauderdale, nello stadio dell’Inter Miami di Messi) e di domenica 24 in New Jersey (Harrison) con l'Ecuador.

Serviranno a Spalletti per studiare un’alternativa al 4-3-3, scrive Repubblica nell'edizione odierna nazionale:

"Cioè il 3-4-2-1 («ma il calcio di oggi è fluido, le posizioni non sono fisse»). L’Europeo di giugno incombe, il calendario non offre altre prove. Incassato il serio infortunio di Berardi, la verifica più importante resta tecnica: sulla duttilità di Cambiaso, sul ruolo di leader d’attacco di Chiesa, sulla versatilità di Pellegrini e Frattesi, sulla fantasia di Zaniolo, sulle potenzialità di Bellanova e Folorunsho e naturalmente sulle gerarchie per il posto con meno certezze. Al centro dell’attacco sono in concorrenza Retegui verniciato dal Genoa, Raspadori lucidato dal Napoli e il gigante Lucca lanciato dall’Udinese.Il veterano Immobile e il promesso goleador Scamacca sarebbero al momento fuori causa, spiega Spalletti: «Non prendo in giro nessuno. Immobile non riesce a esprimere il suo potenziale. E Scamacca, quando l’ho portato, non ha mostrato ilmeglio di se stesso, Retegui è più in condizione. Raspadori può fare due ruoli. Lucca lo voglio vedere: uno col suo fisico può essere utile»".