Ultimissime Calcio Napoli, Khvicha Kvaratskhelia scatenato in Georgia-Repubblica Ceca valida per la Nations League. Prima rete su calcio di rigore per l'attaccante del Napoli e poi anche il suo zampino per il raddoppio siglato da Giorgi Chakvetadze. E' infatti l'azzurro a innescare l'azione decisiva.