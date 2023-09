Ecuador-Uruguay, notte da dimenticare per Olivera: KO, ammonizione e 4 in pagella!

Questa notte il terzino del Napoli Mathias Olivera è sceso in campo nella partita Ecuador-Uruguay, terminata con la sconfitta della selezione uruguayana per 1-2 nella partita delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Ultime notizie. Purtroppo per Olivera, non è stata una bella serata: il giocatore del Napoli è partito dalla panchina, entrando in campo dopo un'ora di gioco sul risultato momentaneo di 1-1, ma dopo solo un minuto dalla sua entrata in campo si è trovato spiacevolmente protagonista per una mancata chiusura su Caicedo che è valso il gol del 2-1 per l'Ecuador. Pochi minuti dopo, Olivera si è anche beccato il cartellino giallo per un fallo commesso in attacco.

Il quotidiano uruguayano El Observador gli ha assegnato un 4 in pagella. Prestazione da dimenticare.