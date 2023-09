Danimarca-San Marino 4-0: 72' in campo e un rigore annullato per Lindstrom

Ultime news Nazionali - 72' di gioco e un rigore (non concesso) procurato per Jesper Lindstrom, che è partito titolare in Danimarca-San Marino terminata con un risultato di 4-0 per i padroni di casa e valid per le Qualificazioni ai prossimi Europei. A segno, Hojbjerg, Maehle, Wind e un autogol al 94' di Di Maio.

Jesper Lindstrom s'è reso protagonista di un ottimo primo tempo e sullo 0-0, al 19', si era procurato un rigore per un fallo subito in area. Il contatto sembrava esserci ma dopo un lungo consulto del VAR, il penalty gli è poi stato annullato.