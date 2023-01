Ultime notizie. L'Inter torna in campo dopo il pareggio contro la Roma in campionato. Stasera a San Siro si gioca Inter-Parma di Coppa Italia e per l'occasione i tifosi nerazzurri in Curva Nord hanno esposto uno striscione che recita: "-10 e un girone da giocare... Crediamoci insieme, si può fare!!!", firmato Curva Nord 1969.

Uno striscione incitamento rivolto alla squadra, a -10 punti dal Napoli primo in classifica, affinché continui a coltivare speranze scudetto in campionato.