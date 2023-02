Ai microfoni della BoboTV, Christian Vieri critica la stagione dell'Inter:

"L'Inter nella passata stagione si è salvata vincendo due coppe. E' vero che hanno lottato fino alla fine per lo scudetto, ma quest'anno non è così: Inzaghi doveva essere lì a due punti dal Napoli e approfittare degli errori. Ha perso troppi punti per strada".