Sportitalia, Parlato a CN24: "Allenamento Napoli al Maradona? C'era l'idea, finalmente torna una conferenza stampa! Nel Napoli serve una figura nuova"

Calciomercato Napoli - Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Allenamento del Napoli allo stadio Maradona? C’era questa opportunità, però è chiaro che l’idea sia rimbalzata per una questione generale e di organizzazione, è saltata anche perché c’è da fare dei passaggi burocratici. Finalmente però torneremo a sentire una conferenza stampa dell’allenatore del Napoli, Calzona potrà fare un punto della situazione e spiegare cosa si aspettava, perchè il Napoli soffre così tanto difensivamente. Si darà l’opportunità di rispondere ad alcuni quesiti, restare in silenzio e non parlare alla vigilia di ogni match non è positivo, l’apertura alla comunicazione dev’esserci sempre.

Il direttore sportivo Meluso? Ieri a Castel Volturno non ci si aspettava l’arrivo dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli, si occupa della questione contrattuale e le posizioni le conosciamo: sono tutti in discussione, non solo i calciatori ma anche la dirigenza tutta da Meluso a Micheli, anche lo staff medico è stato interessato da una voce di mercato legata alla Juventus.

Meluso? Il suo contratto è in scadenza ed il Napoli ha già un nuovo direttore sportivo, ma la valutazione va fatta anche su di un direttore generale che secondo me nel Napoli serve: De Laurentiis ha commesso tanti errori, ha tante cose da sbrigare tra stadio e centro sportivo, avere un punto d’unione come un dg sarebbe un passaggio sul quale ragionare. Un Hamsik o un Mertens figura intermedia potrebbe inserirsi nell’organigramma, De Laurentiis fa tutto bene ma deve prendere esempio dagli errori commessi ed affidarsi anche ad altre figure, con un passato storico nel club o con l’esperienza giusta.

Turnover contro la Roma? Rientrano Rrahmani, Mario Rui e Olivera dopo gli stop, che turnover dovrebbe fare Calzona? Non credo ci saranno altre scelte, non mi aspetto molte alternative.

Napoli-Roma e l’ultima spiaggia per l’Europa? Il Napoli non ha dato risposte, vincendo con Frosinone, Cagliari ed Empoli avrebbe avuto molti punti in più”