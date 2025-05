Sparnelli: "Vi dico perché Conte non vede proprio Rafa Marin"

Massimo Sparnelli, ex ufficio stampa del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione “Tifosi Napoletani” in onda su CalcioNapoli24. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Lecce è un campo difficile, quando sono stato con il Napoli dovevamo fare un punto per andare in Champions, abbiamo perso 2-1, ma penso che gli azzurri siano in grado di affrontare queste partite grazie a Conte. Il Napoli di Conte mi fa divertire, anche perché gioca bene difensivamente, bisogna giocare bene offensivamente, ma anche a difesa. Sabato a mio avviso giocherà Olivera centrale, secondo me Conte non vede proprio Rafa Marin, un esempio può essere quello di continuare a giocare con Buongiorno dopo il 2-0 contro il Torino. Il gioco di Conte è tutto studiato, la bellezza del calcio è anche l’aspetto tattico, nonostante non abbia un calciatore che regali spettacolo il Napoli”.