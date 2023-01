Spalletti: "Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, siamo dispiaciuti. Preso il 2-2 con il trio di centrocampo solito"

Luciano Spalletti parla ai microfoni Mediaset dopo la partita Napoli Cremonese Coppa Italia:

"Siamo dispiaciuti, è vero. Non siamo stati bravi come al solito nella gestione della partita e della palla, poi però la partita era a completa sicurezza, loro non riuscivano a fare tanto. Abbiamo preso il gol del 2-2 un po' a caso e sprecato tanto, funziona così quando metti in discussione una partita e diventa complicato. Tutti i giocatori conoscono la storia della partita, tutte hanno sofferto. E' evidente che ci sono difficoltà sempre, se non metti qualità in tutte le partite metti in discussione qualsiasi risultato. Anche gli altri giocano e se gira bene l'episodio di mettono in difficoltà.

Potevamo riuscire a chiudere la partita con il 3-1, il loro modo di interpretare la partita è sempre stato lo stesso, ma noi avevamo in perfetta gestione la gara. Poi però abbiamo perso palla in un paio di palloni dove loro hanno trovato il pareggio. Siamo fuori perché abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità.

Abbiamo sbagliato qualche pallone in più del solito in fase di costruzione. Quando abbiamo preso gol eravamo con il centrocampo che gioca di solito più spesso, per gestire meglio la palla perché erano loro che hanno fatto bene in questa prima parte di stagione. Poi loro ci hanno fatto gol perdendo qualche palla banale. Nel finale non siamo riusciti ad avere lucidità.

Non so chi vince la Supercoppa, sono due squadre in condizione e può venir fuori qualsiasi tipo di risultato".