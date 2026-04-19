Cesarano: "Napoli senza anima, senza motivazioni, anche gli ultra trentenni. C’è una flessione atletica e mentale"

Ultime notizie SSC Napoli - Partita da dimenticare per il Napoli, sconfitto al Maradona dalla Lazio e finito nel mirino delle critiche per una prestazione giudicata insufficiente sotto tutti i punti di vista.

A commentare duramente la prova dei partenopei è stato il giornalista Rino Cesarano, intervenuto nel corso della trasmissione Campania Sport su Canale 21. "Questa prestazione è più imbarazzante persino rispetto al Bologna. Il Napoli ha giocato male al punto che avrebbe perso con chiunque."

Un giudizio netto, che fotografa una squadra apparsa scarica e priva di identità. Non solo difficoltà tecniche, ma anche un atteggiamento poco convincente, con segnali evidenti di calo fisico e mentale. "Abbiamo visto anche una squadra senza anima, senza motivazioni, anche gli ultra trentenni. C’è una flessione atletica, ma anche mentale".