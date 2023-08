Simeone: "Garcia è molto motivato! Bravo a gestire lo spogliatoio, ora serve totale sintonia"

Giovanni Simeone ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica, durante la quale ha svelato il suo parere sull'attuale allenatore del Napoli Rudi Garcia e sull'addio di Luciano Spalletti.

Queste le parole di Simeone su Garcia: "Vale per me e anche per tutti i miei compagni di squadra. Con un nuovo allenatore, quando c’è un cambio in panchina, bisogna creare in fretta la giusta connessione. Rudi è molto motivato, sa di avere un gruppo forte ed è bravo a gestire lo spogliatoio. Ma faremo bene solo se la sintonia tra le idee di Garcia e lo spogliatoio sarà totale. Le prime due vittorie in questo senso ci hanno messo nella direzione ideale".

Poi, su Spalletti in Nazionale ha dichiarato: "Molto bene. Mi fa piacere per lui, perché Spalletti è un grandissimo allenatore. Uno dei migliori in assoluto. È molto serio, concentrato sui dettagli, cerca sempre di ottenere il massimo da tutti i giocatori. Ci dimostrava in ogni passaggio quanto fosse importante per il Napoli. Farà bene anche da ct, ne sono certo. Ha tanta esperienza e spero che l’Italia cresca grazie alla sua guida".