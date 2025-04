Tuttosport - Il Napoli merita ampiamente lo scudetto per quanto ha fatto vedere in questa stagione

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla vittoria degli azzurri contro il Torino:

"Dopo aver provato a fermare la squadra di un tecnico, Conte, di cui è stato secondo, venerdì Vanoli punterà al riscatto in casa contro il Venezia. Lecce e Parma in trasferta, Genoa e Cagliari all’ultima in casa, gli scogli che il Napoli deve superare da qui alla fine per cucire sulle maglie il quarto scudetto della sua storia. Uno scudetto che l’Inter avrebbe indubbiamente favorito, ma che la squadra di Conte, per quanto fatto vedere nel complesso della stagione, meriterebbe ampiamente".