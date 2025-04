Calciomercato SSC Napoli - Per il Napoli nella scorsa estate niente Marco Brescianini ma Scott McTominay. Ma come andò? Ne parla Tuttosport.

"Il 13 agosto a Villa Stuart visite mediche superate, era in attesa solo del tweet di De Laurentiis per diventare del Napoli. Percassi approfittò dell’incidente diplomatico tra il Napoli ed il club ciociaro (documenti restituiti in forma non corretta) ed in due ore lo portò all’Atalanta"