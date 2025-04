Cassano: "Miracolo stratosferico di Conte, se vince supera Spalletti! Con una squadra normale..."

Antonio Cassano parla del Napoli a "Viva el Futbol". Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore: "Se Conte dovesse vincere, e da sportivo me lo auguro per loro, andrebbe oltre quello che ha fatto Spalletti. Ne sono convinto. Se a Spalletti gli hanno fatto i santini, a lui gli devono intestare lo stadio Maradona. Anche se Conte non vincesse il campionato, la stagione sarebbe da voto 10. Se addirittura lo vincesse, meriterebbe il Nobel. È un miracolo. Sta facendo qualcosa di stratosferico. Pensavo che il campionato fosse finito, invece lui continua a martellare. Lukaku ha segnato appena 10 gol, il suo centravanti reale è McTominay che a Napoli è diventato un carroarmato. Il Napoli ha la miglior difesa dei cinque campionati d'Europa. Sta facendo rendere al 110% una squadra assolutamente normale, con una panchina composta da giocatori che farebbero fatica a salvarsi in Serie A".