Il Mattino - McTominay, 8 in pagella: ma dove lo trovi uno così? È ovunque, in un aspetto è fra i migliori d'Europa

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino dà 8 in pagella a Scott McTominay, per la doppietta e la gara strepitosa disputata in Napoli-Torino:

"MCTOMINAY 8 - Ma dove lo trovi uno come lui? Giochi 4-3-3 o 4-4-2 non cambia nulla, tanto è ovunque. La capacità di anticipare il difensore sovrastandolo nell'impatto fisico diventa una caratteristica che lo rende uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. Esce Coco alto per provare a fermarlo. Tutto bypassato: il secondo gol è un concentrato di tempismo e potenza. Strepitoso quando anticipa, nella sua area, Casadei. Da stopper vecchi tempi".