The Guardian celebra McTominay: “Il Napoli non è un one-man show ma Conte lo ha valorizzato”

Ultime calcio Napoli - Scott McTominay si è esaltato con il Torino mettendo a segno una doppietta allo stadio Diego Armando Maradona. The Guardian scrive:

Scott McTominay avrebbe potuto dire qualsiasi cosa e un’intera città lo avrebbe comunque amato: l’uomo che ha portato il Napoli in testa alla Serie A con quattro partite ancora da giocare. Ad aprile sta trascinando la sua squadra verso il traguardo, anche se McTominay è stato decisivo fin dall’inizio. Ha segnato dopo 28 secondi al suo debutto in casa a settembre e da allora i suoi gol hanno spezzato sette 0-0. Nessun giocatore in Serie A ha fatto meglio. Il Napoli non è un one-man show; è ancora una squadra che ha speso quasi 150 milioni di euro la scorsa estate. C’è ancora un nucleo di giocatori che hanno vinto lo scudetto con Luciano Spalletti nel 2023. Conte ha aiutato molti di loro, tra cui il capitano Giovanni Di Lorenzo e il centrocampista Frank Anguissa, a tornare al meglio. Eppure, senza McTominay è difficile immaginare che sarebbero stati al primo posto. Conte ha permesso allo scozzese di essere il giocatore che è sempre stato destinato ad essere, qualcosa tra un numero 8 e un numero 10. I suoi 11 gol rendono questa la stagione più prolifica di un calciatore scozzese in Serie A, superando i 10 segnati da Denis Law per il Torino nel 1961-62. Se Diego Maradona è stato l’eroe dei primi due scudetti e la coppia Kvaratskhelia-Osimhen del terzo, potrebbe anche essere McTominay ricordato come il volto di un ipotetico quarto.