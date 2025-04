Exploit McTominay, c'è lo zampino di Conte: furbo nello sfruttare il lavoro sporco di un compagno

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul ruolo di Conte per l'exploit di McTominay:

"A proposito: quello di Conte è stato un ruolo fondamentale nell'esplosione di un giocatore che fin da subito aveva fatto intravedere le qualità del fuoriclasse. A Napoli ha dovuto aspettare solo un periodo fisiologico di ambientamento, ma dopo due partite è diventato già intoccabile. Questione di priorità, lì dove la tattica non può entrare mai. Scott è un centrocampista moderno che interpreta alla perfezione entrambe le fasi. Copre e aiuta in marcatura (soprattutto sulle palle alte), ma quando vede anche il minimo varco nelle linee difensive avversarie se lo prende e va a fare centro. Sente la porta come un attaccante, lui che attaccante non è. O almeno non sarebbe. Più di un falso nove, una sorta di 10 e mezzo, perché con quei piedi sa anche saltare l'uomo e inventare l'ultimo passaggio. Per questo Conte lo considera insostituibile. E l'intesa con Lukaku è sempre più evidente. Il belga si occupa del lavoro sporco portandosi dietro tutta la difesa, Scott è furbo nell'aspettare il momento giusto per prendere il tempo a tutti e infilare il malcapitato portiere avversario. Il repertorio dello scozzese è ampio: praticamente infinito. Segna di destro, di sinistro, di testa".