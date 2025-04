De Laurentiis alle Maldive spiazzato dal Napoli, ecco perché è partito nel momento cruciale del campionato

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela le ultime notizie inerenti al presidente Aurelio De Laurentiis:

"L’eco delle esplosioni di gioia delMaradona ha raggiunto Aurelio De Laurentiis persino nel suo buen retiro alle Maldive. “ Sangue freddo. Calma e gesso”, ha infatti twittato a caldo il presidente, che si è allontanato dal suo Napoli proprio nel momento cruciale del campionato, per una vacanza prenotata in tempi non sospetti e quando in pochi avrebbero immaginato che la sfida con il Torino potesse diventare il trampolino verso lo scudetto. Invece il numero uno azzurro è stato dolcementespiazzato dal perentorio allungo in classifica della squadra di Conte, proprio come sta capitando in queste ore alla città e alla stragrande maggioranza dei tifosi".