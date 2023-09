Semplici: "Spalletti ct dell'Italia? C'è un'idea che ha su un calciatore del Napoli"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Cagliari Leonardo Semplici, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spalletti? Sono contento di rivedere un altro toscano sulla panchina della nazionale italiana, ci sono grandi responsabilità ma credo che abbia carisma ed esperienza per poter far bene anche in questo nuovo ruolo. Centravanti della nazionale? Ha fatto vedere Raspadori al Napoli quando non c’era Osimhen, avendolo allenato lo reputa capace di poter influire anche in quel ruolo”