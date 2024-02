Scozzafava: "Col Verona si è vinto grazie ai cambi, ma il Napoli dovrebbe avere la stessa anima per tutti i 90'"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuta la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Vincere in rimonta con Salernitana e Verona è stata una reazione d’orgoglio, il Napoli non molla e va dato merito all’allenatore che ha dato questo tipo di atteggiamento. Però è anche vero che con il Verona l’approccio iniziale è stato intenso, l’Hellas ha cercato di tenere testa e dopo il gol c’è stata la reazione del Napoli: è riuscito tutto anche grazie ai cambi fatti da Mazzarri, la squadra potrebbe avere un’anima simile per tutta la partita, non a tratti. Anche perchè in classifica deve fare quanti più punti possibili: i nuovi acquisti hanno portato energia, adesso vediamo come la metteranno in campo, c’è da augurarsi che questa vittoria possa innescare uno sprint in vista di San Siro”