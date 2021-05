Sconcerti: "Il Napoli ha trovato la continuità di rendimento quando ha avuto un solo impegno a settimana"

Ultime calcio - Ai microfoni de Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto Mario Sconcerti:

"Ciò che ha fatto il Napoli corrisponde al limite preciso del doppio impegno. In una stagione dove si è giocato una partita ogni 3 giorni il Napoli, come Inter e Atalanta, ha trovato la continuità di rendimento quando ha avuto un solo impegno a settimana. Questo è il primo limite. Il quarto posto, in queste condizioni, non può far considerare questa come una stagione trionfale, ma su cui riflettere".