Ochoa, l'agente a CN24: "Fu ad un passo dal Napoli, ecco perchè saltò tutto! Sul fare il secondo in azzurro..."

Notizie Napoli calcio - Jorge Berlanga, agente di Guillermo Ochoa, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Salernitana, intervista agente Ochoa

“Ochoa a Salerno si trova bene, è felice di essere in Italia. Ovviamente dopo la sconfitta di Bergamo era deluso ma vuole aiutare la squadra a migliorare in vista delle prossime partite. Guillermo è un portiere esperto, sicuro dei suoi mezzi e sta facendo bene da quando ha debuttato a Salerno. Volevamo venire in Italia ed avevamo questa volontà, dopo un iniziale periodo di ambientamento si è subito confermato su ottimi livelli".

Sulla trattativa con la Salernitana: "Lui era nel Club America e dopo il Mondiale abbiamo ricevuto diverse chiamate. Ci hanno contattato dall'Italia dicendoci che la Salernitana cercava un portiere ed abbiamo parlato con De Sanctis. Così è nata la pista granata, con Ochoa che voleva venire a giocare in Serie A ed abbiamo chiuso l'accordo".

Sul mancato passaggio al Napoli: "Nel primo anno di Ancelotti trovammo un accordo per il suo arrivo in azzurro. Era tutto fatto, ci fu un incontro con Giuntoli però poi il presidente dello Standard Liegi cambiò le condizioni dopo aver letto le notizie sui giornali. Non la prese bene e quindi mandò a monte l'affare".

Sulle grandi prestazioni di Ochoa al Mondiale: "Lui si esalta negli eventi importanti. Arrivando in un campionato importante come la Serie A, giocando contro club gloriosi come il Milan, si è subito esaltato con grande prestazioni".

Su Salernitana-Napoli: "Nessuna squadra è invincibile, ma il calendario della Salernitana è terribile. Gli azzurri sono una grande squadra con giocatori importanti, però la Salernitana vorrà fare bene e provare a fare risultato".

Fare il secondo a Napoli l'anno prossimo? Stiamo bene in Italia, sei mesi fa però non avremmo saputo nemmeno dirvi che sarebbe arrivato in Serie A. Nel calcio non si sa mai quello che può succedere, vedremo cosa accadrà".