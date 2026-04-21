Si rivede David Neres a Castel Volturno: primo allenamento personalizzato dopo l'infortunio

Ultime notizie dallo SSC Napoli Training Center di Castel Volturno, dove questa mattina la squadra si è riunita agli ordini di Antonio Conte per la consueta seduta d'allenamento. Gli azzurri preparano la sfida di campionato contro la Cremonese, in programma venerdì 24 aprile ore 20:45.

La SSC Napoli rende noto attraverso il sito ufficiale che il gruppo è stato impegnato in una seduta di allenamento al mattino, durante la quale è stato svolto un lavoro di forza e a seguire una sessione tecnico-tattica.

David Neres a Castel Volturno

C'è di più: a Castel Volturno si è rivisto anche David Neres, che è rientrato finalmente allo SSC Napoli Training Center per proseguire il suo percorso di riatletizzazione dopo l'infortunio rimediato lo scorso 4 gennaio in occasione di Lazio-Napoli, che lo aveva costretto a subire un'operazione alla caviglia. Non è ancora chiaro però se Neres farà in tempo a ritrovare la giusta condizione fisica prima della fine del campionato.