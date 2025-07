Rrahmani: "Questo Napoli è tra i più forti in cui ho giocato! Vi svelo l'obiettivo, su De Bruyne e Beukema..."

Calciomercato Napoli, lunga intervista a Sky Sport del difensore kossovaro del Napoli calcio, Amir Rrahmani. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24

"Non so se può diventare il Napoli più forte in cui ho giocato. Sarà il tempo a decidere. È sicuramente tra i più forti. L’anno scorso è stato più difficile, Conte non è cambiato, sono allenamenti difficili che facciamo tutti i giorni. Non è facile. Obiettivi della prossima stagione? “Sicuramente il nostro obiettivo è fare il meglio in tutte le competizioni. I nuovi acquisti? Sono tutti giocatori di grande qualità , non sono qui per caso. Hanno giocato in squadre importanti. La società li ha scelti per un motivo. De Bruyne? Lui sa molte cose del club, prima di venire qui ha chiesto in nazionale, come a Lukaku, ha tanta qualità . Deve abituarsi a fare quello che vuole il mister. Beukema? Qualsiasi difensore che arriva cerca di parlare con il proprio compagno di reparto. Se sappiamo cosa farà l’altro è più facile lavorare insieme”.