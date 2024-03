Rivoluzione AIA: ipotesi Rocchi promosso a presidente e Orsato nuovo designatore

Campionato Serie A - Gianluca Rocchi prepara il salto di qualità da designatore degli arbitri di Serie A potrebbe cambiare ruolo e diventare presidente dell'AIA. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, ci sta pensando, ma è chiaro che non vuole ricoprire il doppio ruolo e dunque, al termine della stagione o durante la prossima, prenderà una decisione. Le elezioni di tutte le componenti federali dovranno tenersi entro dicembre, almeno 60 giorni prima di quelle del presidente della FIGC. Resta da capire se Carlo Pacifici, attuale numero uno dell'AIA, si ricandiderà.

Rocchi ha la fiducia di Gravina per diventare presidente dell'AIA e, se questo dovesse accadere, sceglierà una persona di sua totale fiducia come designatore con gli indizi che portano a Daniele Orsato, che a 48 anni ha ammesso lo scorso luglio a Recoaro Terme durante una serata pubblica: "Sono pronto ad affrontare la fine della mia carriera e vorrei allenare gli arbitri per mettere a disposizione tutto quello che ho imparato".