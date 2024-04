Pavarese: "Nuovo allenatore Napoli, io dico Pecchia! Sta dimostrando le proprie qualità"

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, per la trasmissione Azzurro99, il direttore sportivo Luigi Pavarese, ex Napoli: "Una partita che lascia tutti attoniti, dopo il Monza si era sperato in bene. Soprattutto con la reazione che si era vista. A Empoli inspiegabile tale partita, purtroppo non me lo riesco a spiegare questo crollo perché naturalmente non vivo la quotidianità dello spogliatoio. Contro la reazione ci deve essere una reazione, è nelle corde di questa squadra, che ricordiamolo lo scorso anno ha vinto lo scudetto. Al di là degli errori fatti durante l'anno, credo che con l'amor proprio bisogna venir fuori da tale situazione.

Nuovo allenatore Napoli, Pavarese propone Pecchia

Prossimo allenatore? Una delle cause principali di questa stagione è stata parlare proprio del futuro, togliendo considerazione e potere a chi operava nell'interesse del Napoli. Arrivando al profilo per la panchina, si tratta di una scelta che tocca al presidente. Io personalmente dico il nome di Fabio Pecchia, sta dimostrando anno dopo anno le proprie qualità"