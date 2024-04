Nuovo allenatore Napoli, Sky: settimana importante, la lista di ADL si è ristretta a solo 3 nomi

Calciomercato Napoli - Con il campionato che sta per concludersi, le squadre di Serie A iniziano a muoversi per programmare la nuova stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, questa sarà una settimana importante per capire gli sviluppi per le panchine di Milan e Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, la short list di De Laurentiis

Servirà meno tempo al Napoli rispetto al Milan per scegliere il nuovo allenatore. Le idee sono più chiare per De Laurentiis, la lista si è ristretta a soli tre nomi: Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. E' quindi più vicina la scelta per l'allenatore del Napoli rispetto all'allenatore del Milan.