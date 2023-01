"Pace con Spalletti?" Clamoroso Totti, arriva l'apertura: le parole

Ultime notizie SSC Napoli - Da Riyad, Francesco Totti ha parlato del momento che sta attraversando la Roma esaltando Dybala ma ha parlato anche della celebre lite con Luciano Spalletti. Aprendo anche ad una riappacificazione.

Totti su Spalletti

Totti apre alla pace con Luciano Spalletti

Queste le parole di Spalletti su Totti ai microfoni di Sport Mediaset:

"Ho teso la mano a Spalletti con quelle dichiarazioni dei giorni scorsi? Se mi sono sentito poi con lui? No, non l'ho sentito. Io ho detto la mia sulla questione in questo momento. Se un giorno dovesse capitare, parlerò con lui come parlo con tutti".

E sul ko del Napoli in Coppa Italia, ha aggiunto:

"Un po' di sorpresa c'è, ma il bello del calcio è questo, tutto può succedere. In questo momento nessuno se lo sarebbe aspettato".

Le parole su Spalletti a cui si fa riferimento nell'intervista a Mediaset, sono quelle che Totti da Doha rilasciò via Twitch sul canale BepiTv1 qualche settimana fa:

"Mi piacerebbe però parlare con lui un giorno di quello che è successo, prima o poi capiterà. Avevamo un rapporto che andava oltre il calcio. In pochi sono capaci di mettere la squadra in campo come lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo e dimostra che è ancora uno degli allenatori più forti in circolazione".

Totti sulla Roma e Dybala

E sul momento della Roma di Dybala, ha concluso:

"Paulo è un fenomeno, un giocatore che sta sopra tutti perché ha sempre dimostrato il suo valore. Sono contento che sia arrivato alla Roma perché se lo merita e perché è giusto che la città abbia un calciatore di questo calibro. Si percepisce quando i giocatori sono un po' diversi dagli altri. Lui lo sta dimostrando segnando e facendo delle grandi prestazioni. Siamo contenti di averlo alla Roma, ce lo godiamo e ce lo teniamo stretto".