Osimhen-Napoli, Pedullà: "Con quel tweet, Victor ha risposto al mondo delle favole e delle invenzioni"

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito ufficiale: "L’unica cosa certa è che Osimhen resta il primo obiettivo per l’attacco del Napoli, per l’eredità di Milik: lo è da due mesi, non è cambiata una virgola. E’ stato a Napoli, ha aperto completamente al Napoli, non ha detto no, semplicemente un ragazzo così giovane può anche prendersi una pausa di riflessione alla vigilia di quella che può essere la scelta-svolta della sua giovane carriera. Certo, qualsiasi trattativa va battezzata alla firma: ce ne sono alcune che saltano anche dopo il nero su bianco, figuriamoci. Ma il tweet lanciato ieri mattina sui social da Osimhen, in risposta a presunti ultimatum, eventuali e varie, è la risposta al mondo della favole (o delle invenzioni) che purtroppo capita di frequentare in situazioni del genere".