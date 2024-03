"Ora dovete andare a interrogare Juan Jesus", Forgione risponde a Criscitiello: "Per il direttore di Sportitalia, Juan Jesus è permaloso e inventa storie"

Ultime calcio - «Ora dovete andare a interrogare Juan Jesus, e poi vediamo chi racconta storie. Meglio che dia una legnata all'avversario, la prossima volta, invece di andare dall'arbitro. Sono contento per Acerbi». Queste sono alcune delle parole di Michele Criscitiello alla pubblicazione della sentenza del giudice sportivo per il caso Acerbi.

Angelo Forgione commenta le sue parole sul proprio profilo Facebook:

"Per il direttore di Sportitalia, Juan Jesus è permaloso, ferma le partite continuamente e immotivatamente, e inventa storie. A sostegno della tesi, il giornalista tira fuori quello che considera un precedente di recidiva del brasiliano, quando in un Brasile-Argentina del 2012 Higuain lo aveva chiamato "scimmietta", sostenendo che anche allora non era stato creduto e non c'era stata squalifica per l'attaccante albiceleste. La verità è che in quell'occasione, letta in questi giorni sulle testate online napoletane e spiegata vagamente da Criscitiello, Juan Jesus non fermò nessuna partita, non ci fu alcuna indagine e nessun caso ma, semplicemente, raccontò l'episodio di campo in un programma televisivo in Brasile del 2014, due anni più tardi".