Nuovo stadio Napoli, Manfredi: "Posizioni diverse su Bagnoli, priorità a città e tifosi. Governo pronto ad aiutare"

Nuovo stadio Napoli a Bagnoli, arrivano le dichiarazioni del sindaco Gaetano Manfredi a margine del convegno 'La Napoli che verrà' riportate da SportMediaset.

Nuovo stadio Napoli, le parole del sindaco Manfredi

Il primo cittadino ribadisce però la propria posizione sull'idea di uno spostamento: "C'è una discussione in corso e in tutte si parte da posizioni diverse. Penso però che dobbiamo guardare principalmente all'interesse della città e dei cittadini, il che significa per quanto riguarda il Calcio Napoli anche dei tifosi. C'è stata anche la disponibilità del governo nel contribuire in tal senso. Credo che se si continua in questa direzione possa arrivare una soluzione positiva".