Ministro Abodi: "Il Napoli toglie le patch dalla maglia? Comprendo l'amarezza, ma bisogna restare uniti"

Ultime notizie. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato la vicenda Acerbi-Juan Jesus in occasione della firma del protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza della Regioni.

Le sue parole sono riportate oggi sul Corriere della Sera: "Non voglio aggiungere nulla, non vorrei soltanto rincorrere la cronaca, ma vorrei anticiparla. E dire che siamo contro il razzismo lo ritengo a questo punto non scontato, ma non mi soddisfa. Mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per farlo e mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza".

Sulla decisione del Napoli di togliere le patch contro il razzismo dalla maglia, il ministro Abodi ha spiegato: "Comprendo l’amarezza, partendo dal rispetto nei confronti di Juan Jesus, però ritengo che bisogna fare uno sforzo per rimanere tutti insieme a contrastare un fenomeno che non si può contrastare disarticolati e che anche in una situazione come questa ha bisogno di compattezza".