Mediaset, Callegari: "Vi presento il Braga, ecco cosa mi ha colpito del club portoghese"

Massimo Callegari, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Braga è una squadra che ha entusiasmo e che non ha nulla da perdere. Ha buoni palleggiatori seppur mancano giocatori dinamici in mezzo, con un centravanti giovane molto strutturato fisicamente. Difensivamente c’è l’esperto Josè Fonte che va per i 40 anni, in generale è una squadra molto organizzata con un paio di individualità interessanti. Un buon mix tra esperienza e giovani, ma il Napoli al top di condizione e di attenzione parte ovviamente favorito”.