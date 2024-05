Malfitano: "Gasperini verso Napoli, cambierebbe ruolo a Kvaratskhelia"

Calciomercato Napoli - “Credo che Gasperini nei prossimi giorni parlerà la lingua napoletana. Ora che la stagione dell’Atalanta è finita – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - De Laurentiis si muoverà dopo il colloquio tra i Percassi e Gasperini. Dalle dichiarazioni rilasciate ieri dall'allenatore dell'Atalanta devo pensare che davvero potrebbe essere lui il prossimo allenatore del Napoli. Prendere ora Ederson significherebbe investire un bel po' di denaro mentre potevamo prenderlo dalla Salernitana. Evidentemente lo scouting del Napoli non ha prestato molta attenzione.

Gasperini-Napoli e le novità tattiche

Certo l'idea di Kvara e Gudmundsson alle spalle della punta mi piacerebbe molto perché Kvara potrebbe essere trasformato da Gasperini così come è successo per De Ketelaere. In modo da poter rilanciare Kvara che quest'anno ha avuto un rendimento inferiore rispetto all'anno scorso. Sicuramente Gasperini in cuor suo ha deciso cosa fare. L'incontro con la proprietà dell'Atalanta servirà ad ufficializzare le decisioni. A meno di ripensamenti io credo che verrà a Napoli. Non è l'unico Gasperini ad andar via dopo una vittoria. Ci sono momenti in cui gli allenatori, una volta raggiunto un obiettivo, si vogliono rimettere in gioco e lavorare su nuovi progetti e nuove motivazioni. Devo dire che se io fossi in Gasperini andrei ad individuare un paio di profili giusti per rinforzare l'organico dell'Atalanta e renderlo competitivo per lo scudetto. Con lui servirebbero soprattutto calciatori fisici e muscolari”