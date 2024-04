Lo Monaco a CN24: "Allenatore Napoli? Prenderei Bielsa oppure Arteta. Dopo il DS giovane serve un DG forte nel club"

Pietro Lo Monaco è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Pioli è un buon tecnico, non accende la fantasia ma è uno valido. Ha portato il Milan a vincere lo scudetto mantenendolo sempre nelle prime posizioni con un organico non proprio di primissima fascia. Come ho detto, non accende la fantasia della gente ma solo il Naoli sa davvero quali devono essere le caratteristiche giuste del nuovo tecnico. Ci sono sicuramente in giro delle opzioni valide, andrei a prendere personalmente Marcelo Bielsa. Ci sono anche altri profili validi come Xabi Alonso oppure Arteta.

Tutto quello che è punitivo non è mai un deterrente positivo a mio parere. Le problematiche del Napoli le sappiamo tutti, si portano dietro una progettualità sbagliata, tecnici non confacenti alla rosa, in più si è scelto di giocare con Zielinski e Osimhen che sai da tempo che sarebbero andati. Andare a fare delle analisi a poche giornate dalla fine diventa stupido perché tutto è chiaro. Sono però dell'idea che un vaso rotto, anche se lo ripari, sempre rotto resta. Penso che il club stia ragionando per fare una ristrutturazione societaria.

Io contattato da Napoli? Mai stato contattato da De Laurentiis, ma come si farebbe a dire di no? Evidentemente le scelte societarie sono state indirizzate ad altro. La scelta di un ds giovane si possa fare, ma in una piazza come Napoli devi però essere supportato da una direzione generale forte a mio avviso".