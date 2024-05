Inzaghi: "Napoli sarebbe una grande scelta per Conte ma tutto dipende da De Laurentiis"

Filippo Inzaghi, ex allenatore della Salernitana, ha parlato del Napoli:

“Tutti gli allenatori che sono accostati al Napoli sono grandi allenatori, Conte sarebbe una grande scelta: credo che per gli azzurri sia il nome giusto, ma vediamo cosa deciderà il presidente De Laurentiis. Ancelotti? L’ho avuto per 10 anni come allenatore, tutti tiferemo per lui in finale di Champions. Nazionale? Spalletti ha riportato entusiasmo e voglia, mi piace la strada che ha intrapreso. Ha un gruppo forte, i giocatori italiani sono forti, sono contento che sia uscito Scamacca credo che sia un centravanti importante”.