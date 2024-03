Il Roma, Caiazza: "Troppi problemi interni, gestione malata della società. Osimhen? Con lui in campo è tutt'altra storia"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Canale 8, durante 'Ne Parliamo il Lunedì':

“Osimhen va in campo anche con una gamba sola. Il Napoli eccelle per la comunicazione, non vorrei che sia stato detto a Calzona di non farlo giocare per non farlo partire per la Nazionale. Osimhen, Zielinski, il rinnovo di Kvaratskhelia, qualche giocatore che deve giocare per forza al posto di qualche altro, è frutto di una gestione malata della società. Osimhen fuori con l'Inter è un dramma. A Barcellona ha fatto una pessima partita ma si è conquistato un calcio di rigore netto, non dato, così come contro la Juventus”.