"Il procuratore di Zielinski l'ha convinto della proposta dell'Inter", la rivelazione di ADL sul caso Piotr

Calciomercato Napoli - Napoli che deve fare i conti con il caso Zielinski. Promesso sposo dell’Inter a giugno, a zero. Intanto, De Laurentiis ha parlato così del suo possibile addio:

"Bravissimo ragazzo e ottimo calciatore. È stato otto anni al Napoli e penso che certe storie di grande amore vadano al termine da sole. Se lui volesse restare saremmo qui ad abbracciarlo, ma se vuole partire perché ha un procuratore che sente l’odore o la puzza del denaro... Avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere in un bel caffellatte. Avrà convinto il ragazzo, la moglie, il suocero a portarlo via da Napoli. Vi dico una cosa: da me il signor Zielinski prende uno stipendio molto più alto rispetto a quello che, come leggo, andrebbe a prendere all’Inter".