Iannicelli sicuro: "Il Napoli vincerà il quarto Scudetto, sarà più bello del terzo"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, è intervenuto ai microfoni di Campania Sport per commentare la vittoria del Napoli per 2-1 contro la Fiorentina. Il giornalista è certo che il Napoli possa vincere lo Scudetto per la stagione 2024-2025: “Non mi dite che gli oltre 50mila al Maradona contro la Fiorentina stessero lì per festeggiare il ritorno in Champions, erano proiettati allo scudetto. Poi sarà una lunga competizione che vedrà il Napoli vincere ed il quarto scudetto sarà certamente più bello del terzo. Io ne sono profondamente convinto".