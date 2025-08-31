Cagliari, Obert in conferenza: "Col Napoli serviva più furbizia. Poteva finire diversamente"
Ultime notizie Napoli - conferenza stampa al termine di Napoli-Cagliari di Serie A con le dichiarazioni live di Adam Obert giocatore del Cagliari.
Giocatore Cagliari in conferenza dopo Napoli-Cagliari
Di seguito in conferenza stampa il giocatore del Cagliari Adam Obert. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa.
"Sapevamo che sarebbe stata difficile contro i Campioni d'Italia, bisogna prendere quanto di buono fatto quest'oggi. Ci voleva un po' di furbizia in più negli ultimi minuti per evitare il gol preso dal Napoli. Se abbiamo questo spirito e questa determinazione, però, sicuramente potremmo fare un grandissimo campionato. Avevamo previsto che non era facile, ma abbiamo dato tutto fino all'ultimo".
Il mister Pisacane? Lo conosco dalla Serie B quando era nello staff di Liverani, avevamo un gran rapporto. La squadra conosce l'idea di gioco, a livello di cattiveria siamo cresciuti e siamo contenti di andare avanti così. Bisogna ascoltare quello che ci dice per continuare su questa squadra. Contro il Napoli poteva finire diversamente, adesso bisogna solo riposarsi, ma io partirò con la mia Nazionale. Momento personale? Conosco miei punti forti e deboli, ho parlato con il mister e mi sto adattando sempre di più. Bisogna continuare con questa attenzione e tensione, non si molla di un centimetro, la stagione è lunga".
