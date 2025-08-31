Cagliari, Obert in conferenza: "Col Napoli serviva più furbizia. Poteva finire diversamente"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Cagliari di Serie A con le dichiarazioni live di Adam Obert giocatore del Cagliari.

Giocatore Cagliari in conferenza dopo Napoli-Cagliari

Di seguito in conferenza stampa il giocatore del Cagliari Adam Obert. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa.

"Sapevamo che sarebbe stata difficile contro i Campioni d'Italia, bisogna prendere quanto di buono fatto quest'oggi. Ci voleva un po' di furbizia in più negli ultimi minuti per evitare il gol preso dal Napoli. Se abbiamo questo spirito e questa determinazione, però, sicuramente potremmo fare un grandissimo campionato. Avevamo previsto che non era facile, ma abbiamo dato tutto fino all'ultimo".